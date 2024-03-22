Российский военнослужащий с позывным Фидель, рассказал, как нашим десантникам удалось хитрость захватить в плен превосходящее число украинских бойцов. По словам Фиделя, четверо российских десантников «взяли на слабо» противника и пленили большое число бойцов ВСУ.

Как рассказал военнослужащий, российскими бойцами была замечена группа военнослужащих, однако они не могли определить, «свои» ли это или «чужие». Попытки связаться по рации не дали результатов, поэтому командир роты отправил четырех десантников на разведку.

Когда российские бойцы приблизились к опорному пункту, то поняли, что попали к ВСУшникам. Однако военнослужащие не растерялись, и предложили украинцам сдаться, отметив, что они полностью окружены российской армией. Они призвали их сложить оружие и сдаться в плен. Украинские бойцы особо не противились, и практически добровольно сдались.

По итогу, такая хитрость привела к тому, что российские десантники смогли взять в плен 14 военнослужащих ВСУ.