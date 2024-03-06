Гвардии младший сержант Илья Бурлак с риском для собственной жизни спас троих сослуживцев в ходе боя на артемовском направлении. О его подвиге сообщило Минобороны РФ.

В «АиФ» рассказали, что подразделение младшего сержанта штурмовало один из опорников врага и попало под ураганный артиллерийский огонь. Трое бойцов получили ранения, но Бурлак не оставил их на поле боя. Он бросился к сослуживцам, оказал им первую помощь и эвакуировал в безопасное место.

В Минобороны отметили, что это очередной пример героизма и самоотверженности на поле боя. В военном ведомстве также заявили, что Илья Бурлак повел себя решительно и смело, показал высокий уровень профессионализма и сумел спасти раненых сослуживцев.