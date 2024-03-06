В течение последней недели в зоне проведения специальной военной операции западная военная техника стала гореть намного чаще обычного. Российским бойцам удалось поразить три американских танка Abrams, машину разминирования M-1150 и реактивную систему залпового огня HIMARS. Боец с позывным «Ситх» в беседе с корреспондентом издания «Московский Комсомолец» объяснил, как ВС РФ добились столь превосходного результата.

По его словам, реактивную систему залпового огня HIMARS ВС Украины удалось поразить ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». Это стало возможно благодаря слаженной работе воздушной разведки и подразделений контрбатарейной борьбы.

«Хочу отметить высокий профессионализм и взаимодействие всех задействованных родов войск – от момента обнаружения цели до ее уничтожения», – объяснил боец «Ситх».

Американские РСЗО HIMARS также способны поразить российские системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо-С» с дальностью поражения целей в 120 и 100 километров соответственно.