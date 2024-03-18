Донецкий боец с позывным «Панда» в беседе с фронтовым репортером Юрием Котенком рассказал о секретном приеме, который позволяет при помощи подручных средств обмануть противотанковый ручной гранатомет Javelin.

Как только украинские боевики начали использовать американские ПТРГ Javelin, российские бойцы заметили, что снаряд прилетает в ведро со смолой, закрепленной на штанге танка сзади. Американский ПТРГ воспринимал не танк за цель, а наводился на ведро со смолой, у которого был больше тепловой контур, пояснил Панда.

Это наблюдение российские военные использовали для того, чтобы обмануть Джавелины. Они ставили ведро со смолой в пяти метрах от танка, чтобы ПТРГ навелся за ведро. При помощи такого простейшего приема российские бойцы спасли много танков, сообщил Панда.