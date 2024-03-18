Начальник штаба танкового батальона с позывным «Легион» был награжден медалью «За отвагу» за помощь в эвакуации экипажа подбитого танка с поля боя в разгар сражения с противником. Соответствующее видео было опубликовано в Телеграм-канале Минстерства обороны Российской Федерации.

По словам бойца с позывным «Легион», его танк выехал на поле боя, чтобы прикрыть побитый танк Т-72 для эвакуации экипажа боевой машины. Расстояние до позиций противника было около 40 метров, поэтому по танку бойца с позывным «Легион» три раза выстрелили из РПГ. Танк получил незначительные повреждения – вышла из строя система управления огнем.

Однако танкист с позывным «Легион» принял решение не покидать занимаемую позицию, чтобы не подставлять под удар команду эвакуации. В результате слаженной работы экипаж подбитой бронемашины был успешно эвакуирован в тыл. А танкист с позывным «Легион» после проведения ремонта в тылу вернулся на линию фронта и выбил противника с занимаемых позиций.