Военнослужащий российской армии с позывным «Рассвет» рассказал, как ему удалось обнаружить и уничтожить украинский танк Abrams производства США ударным FPV-дроном «Упырь». Соответствующие кадры уничтожения американской бронемашины ВСУ и комментарий российского военнослужащего были опубликованы в официальном Телеграм-канале Министерства обороны РФ.

«Обнаружил танк, убедился, что это именно Абрамс, дали команду “к бою”. Сразу подняли “птичку”, вылетели, убедились, что это действительно танк Абрамс. Первым дроном “Упырь” поразили его в заднюю часть, под башню, остановив бронемашину. Сразу же подняли второй борт, взлетели немного повыше и ударили опят в заднюю часть, под башню. После этого произошел подрыв боекомплекта танка», – рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Рассвет».

По словам российского военнослужащего, танк Abrams Вооруженных сил Украины передвигался на линии фронта очень медленно и выехал на открытую местность. Украинские танкисты, наверное, поверили в неуязвимость американской бронемашины. Однако в итоге российский дрон без особых проблем уничтожил танк Abrams.