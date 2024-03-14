Если Д. Трамп вернется в Белый дом, то он вполне может посадить в кресло главы Министерства финансов миллиардера Д. Полсона.

Репортеры Bloomberg выяснили, что бывший американский президент, участвующий в предвыборной гонке, несколько раз встретился с Полсоном и другими кандидатами на должность главы Минфина. Анонимные инсайдеры издания сообщают, что имя миллиардера регулярно «всплывает» в непубличных разговорах Трампа, когда он обсуждает формирование команды после победы.

Издание отмечает, что слухи о назначении Полсона на должность главы Минфина США не имеют официальных подтверждений. Рассматриваются и другие кандидаты на пост министра финансов. Однако выбор Трампа в пользу Полсона кажется закономерным, ведь миллиардер с состоянием $4,4 млрд во время президентства Трампа являлся его советникам по экономическим вопросам.