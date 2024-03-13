В предвыборной гонке в ЕП французский президент Э. Макрон сделал главной темой события на Украине. Он полагает, что российско-украинский конфликт поможет одержать победу над М. Ле Пен. Из-за такого хода Макрона глава парламентской партии «Национальное объединение» оказалась в сложной ситуации, пишет Bloomberg.

В предвыборной программе Макрон напирает на собственные возможности сыграть решающую роль в окончании российско-украинского конфликта и позиционирует себя «как борца за Украину». При этом он разными способами намекает, что Ле Пен якобы поддерживает президента Путина.

Агентство приводит лишь один пример. Макрон инициировал голосование во французском парламенте по вопросу предоставления Киеву гарантий безопасности. Таким образом Макрон попытался «поставить Ле Пен в тупик». Она, в свою очередь, обвиняет Макрона во втягивании Франции в конфликт на Украине и называет «неосторожными» заявления президента об отправке французских солдат на помощь Киеву.