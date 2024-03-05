Российский патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» был атакован пятью украинскими морскими безэкипажными катерами (МБЭК) в районе Керченского пролива в ночь на 5 марта 2024 года. В результате атаки противника российский корабль затонул, однако все члены экипажа были эвакуированы. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает блогер Сергей Колясников.

«Экипаж корабля “Сергей Котов” цел, все живы. Корабль затонул», – написал Колясников.

Главное управление разведки (ГУР) МО Украины опубликовало в Сети видео якобы атаки морских дронов Magura V5 ВСУ на российский корвет «Сергей Котов». По информации украинской стороны, российский патрульный корабль получил критические повреждения правого и левого борта в районе кормы.

По информации российских военкоров, в ночь на 5 марта ВСУ организовали массированную атаку морскими дронами на Крымский мост и российский корвет. Экипаж корвета «Сергей Котов» пытался отразить атаку. Два украинских дрона было уничтожено российскими вертолетами Ми-8, однако другие дроны смогли повредить корабль.