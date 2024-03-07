5 марта биткоин достиг нового исторического максимума. Он задал новую планку, так как подорожал до 69 тысяч долларов. Однако уже 6 марта отмечалось падение сразу на 10 процентов.

В 22:56 по московскому времени самая популярная криптовалюта снизилась до 60,56 тыс. долларов, то есть на 10,14 процента. После резкого падения биткоин вновь начал отыгрывать позиции и подорожал до 61,966 тыс. долларов буквально через пять минут.

Стоит отметить, что 7 марта биткоин вновь дорожает. В настоящий момент его курс достиг 65,995 тысячи долларов США.

Эксперты считают, что те факторы, которые сейчас оказывают влияние на рост биткоина, проявят себя в ближайшие два года. Они уверены, что 69 тысяч долларов – это далеко не последний исторический максимум, которого достигла главная криптовалюта.