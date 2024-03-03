Авиабомбы ФАБ-500 обеспечивают неоспоримое преимущество российской армии. Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке рассказал, что от позиции ВСУ после удара таким боезарядом остается только воронка в несколько метров глубиной.

ВС РФ обеспечивают себе преимущество не только с помощью авиации, оснащенной планирующими бомбами и ракетами, но и наземными вооружениями.

«Остается большой тайной, откуда все это у русских», – недоумевает Репке.

Напомним, бомбы ФАБ-500 оснащаются унифицированным модулем планирования и коррекции, который повышает точность попадания по объектам ВСУ, а также позволяет наносить удары с дистанции в 40-70 километров. Благодаря этому самолету не приходится входить в зону действия украинской ПВО.