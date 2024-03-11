Российские военные взяли в качестве трофея первый из восемнадцати современных танков Leopard 2A6, поставленных Киеву из Германии. Об этом написало издание Bild (сайт заблокирован в России).

Авторы публикации подтверждают подлинность фото военнослужащих ВС РФ с танком и отмечают, что оно сделано в районе Авдеевки. Захватили его достаточно давно. ВСУ задействовали боевую машину 30 октября 2023 года, но 31-го ВС РФ успешно его подбили и забрали себе с незначительными повреждениями.

Также эксперты отмечают, что у Киева осталось 18 поставленных из Германии танков. При этом 8-9 единиц практически постоянно находятся в Литве, где осуществляется ремонт.

Напомним, в последнее время ВС РФ переключились на американские танки Abrams. На данный момент официально подтверждено уничтожение четырех таких боевых машин.