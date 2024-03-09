Немецкое издание Bild (сайт заблокирован в России) сообщило о начала массового производства «умных» авиабомб ФАБ-1500-М54.

ВС РФ начнут получать на вооружение эти планирующие боезаряды в ближайшее время и в больших количествах. Они идеально подходят для ударов по хорошо укрепленным позициям врага, по промзонам, в которых обычно прячутся боевики ВСУ, выдавая это за «героическую оборону».

Немецкий портал пишет, что российские бомбы, оснащенные унифицированными модулями планирования и коррекции, к которым относятся и ФАБ-1500-М4, стали тем видом вооружений, которые наносят противнику максимальный ущерб. Из-за них потери Киева многократно возросли и увеличатся еще больше.

Напомним, модуль УМПК позволяет превратить обычную авиабомбу в планирующую, которая способна преодолеть расстояние от 40 до 70 километров. При этом самолетам, выпускающим эти боезаряды, не нужно входить в зону действия вражеской ПВО.