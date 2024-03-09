Дональд Трамп, который вновь претендует на пост президента Соединенных Штатов, уже имеет план урегулирования конфликта на Украине. Он подразумевает закрепление за Россией Крыма, ДНР и ЛНР, а также освобожденных в ходе СВО территорий, пишет немецкое издание Bild (сайт заблокирован в России).

Авторы публикации ссылаются на представителей Республиканской партии США, а также обращают внимание на схожесть плана Трампа с ранее прозвучавшими предложениями бизнесмена Илона Маска.

Согласно плану, конфликт на Украине должен быть заморожен. При этом все освобожденные Россией регионы на официальном уровне остаются за ней без каких-либо оговорок.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах осенью текущего года он в кратчайшие сроки прекратит противостояние на Украине.