Военнослужащим украинской армии удалось снять на камеру разведывательного беспилотного аппарата неопознанный летающий объект (НЛО), неподвижно зависший над зоной боевых действий. Соответствующие кадры публикует немецкое издание BILD* в своем Телеграм-канале.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как оператор украинского разведывательного дрона замечает на экране неопознанный летающий объект сигарообразной формы, неподвижно висящий в небе над зоной боевых действий. На видео можно услышать, как один из солдат ВС Украины предлагает в шутку пойти на таран с неизвестным объектом.

Немецкие журналисты сообщили, что загадочный воздушный объект был снят камерой китайского дрона DJI. При этом представитель компании производителя беспилотного летательного аппарата не смог объяснить, что именно было снято камерой дрона. По мнению специалиста, во время записи видео мог произойти технический сбой, который повлек за собой появление неизвестного артефакта похожего на НЛО в кадре.

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