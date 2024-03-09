После освобождения российскими войсками Авдеевки, важного центра обороны украинской армии на востоке страны, риск потери новых территорий возрастает. Об этом в своем материале пишет издание Business Insider.

Автор материала отмечает, что после потери Авдеевки командование Вооруженных сил Украины не может стабилизировать линию фронта под натиском российских сил. Постепенно отступая на запад, украинская армия может потерять обширные территории. Российская армия не снизила интенсивность наступательного движения после освобождения Авдеевки и уже смогла освободить несколько сел, расположенных западнее населенного пункта.

Если дефицит личного состава и артиллерийских боеприпасов не будет устранен в ближайшее время, то Вооруженные силы Российской Федерации смогут продвинуться значительно дальше. Автор материала также отмечает, что украинское командование пока не смогло построить мощные линии обороны, поэтому ВСУ не могут сдержать натиск российских сил.