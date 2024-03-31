Российские планирующие авиабомбы не только успешно уничтожают позиции ВСУ, но и заставляют Киев подставлять под удар свои системы противовоздушной обороны. Об этом сообщило издание Business Insider.

На Украине понимают, что сбить или перехватить авиабомбы ФАБ с модулями планирования и коррекции невозможно. Поэтому они пытаются атаковать самолеты-носители этих боеприпасов. Но чтобы атаковать истребители, нужно выводить «драгоценные средства ПВО» на весьма опасное расстояние к линии фронта.

Что из этого получается, можно было видеть на примере зенитно-ракетных комплексов Patriot, уничтоженных ракетой «Искандер». Российская разведка обнаруживает вражеские ЗРК и громит их, лишая Украину средств противовоздушной обороны, которые действительно и так в дефиците.