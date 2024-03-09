Вооруженные силы Украины потеряют возможность эффективно действовать в обороне уже летом текущего года в случае уменьшения поддержки со стороны Запада. Об этом в своем материале сообщает издание Foreign Affairs.

Автор статьи отмечает, что на поле боя может наступить переломный момент уже летом 2024 года, когда украинская армия потеряет возможность даже обороняться. Данная ситуация может возникнуть на фоне уменьшения военной помощи со стороны западных стран.

В настоящий момент командование Вооруженных сил Украины не может удовлетворить потребности своих подразделений на фронте в живой силе и достаточном объеме артиллерийских боеприпасов. Также стоит пересмотреть стратегию Киева, поскольку текущие действия не привели к желаемому результату на линии боевого соприкосновения.

При развитии текущей ситуации уже этим летом российская армия сможет прорвать оборону сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения, что приведет к обрушению всего фронта.