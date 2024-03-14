ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию с применением беспилотного летательного аппарата.

Согласно заявлению пресс-службы ЗАЭС, дрон сбросил взрывное устройства всего в нескольких метрах от хранилища с топливом. Это была попытка повреждения объекта инфраструктуры станции, которая могла привести к весьма опасным последствиям.

Напомним, ВСУ в последнее время гораздо чаще атакуют беспилотными аппаратами Запорожскую АЭС, а также обстреливают Энергодар, где и находится станция. Подобные их действия могут повлечь техногенную катастрофу, причем пострадает от нее больше Украина, чем РФ.

Впрочем, киевский режим давно не задумывается о подобных мелочах. Провалившись на фронте, он любой ценой пытается доказать свою способность хоть что-то предпринимать и организует террористические атаки на мирные города России.