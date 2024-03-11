Соединенные Штаты на протяжении 30 лет раскручивали свои «неузявимые» танки Abrams, а Россия разрушила этот образ всего одним выстрелом из пушки Т-72Б3, рассказал YouTube-каналу The New Atlas бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.

Эксперт заявил, что западное вооружение «не всегда оправдывает ожиданий». Именно танк «Абрамс» он привел в качестве примера.

По словам аналитика, США трезвонили 30 лет о «непобедимых» танках, но российский Т-72Б3 поразил «Абрамс» с первого же выстрела.

Вполне возможно, что связано это с неумением украинских военных правильно задействовать технику и вооружения Запада. Но и сами они по своим характеристикам существенно уступают российскому оружию.

Также Берлетик отметил, что разрушенная репутация американских танков вряд ли будет способствовать повышению их популярности на мировом рынке.