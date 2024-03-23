Соединенные Штаты поделились с Россией сведениями о готовящемся теракте, заявила спикер совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Она пояснила, что в распоряжении США появилась информация о подготовке теракта в Москве. Террористическую атаку планировалось провести в местах большого скопления людей. В том числе, и на концертных площадках. Вашингтон сразу после получения данных выпустил предупреждение для своих граждан в России, приводит заявление Уотсон РИА Новости.

Кроме того, информацию получила российская сторона. США передали ее, исповедуя практику об обязательном предупреждении, которая действует долгие годы.

Теракт произошел в Крокус Сити Холле в Подмосковье 22 марта. Неизвестные злоумышленники открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник». На данный момент известно о 70 погибших.