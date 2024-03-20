Авторы Телеграм-канала «Старше Эды» подвели итоги сражений российских бойцов с украинскими ДРГ в приграничных зонах России в период проведения президентских выборов. Как отмечается в ТГ, эти события можно включать в учебники по истории. Отмечается, что на данный момент атаки со стороны противника заметно уменьшились.

«Они потеряли темп и на нашу территорию противник даже не забегает, хотя расстояние до границы в некоторых местах 50 метров», – говорится в посте.

Кроме того, как заявляют авторы ТГ, противник во время своего набега утратил порядка тысячи человек, как раненными, так и убитыми. В то время как со стороны ВС РФ, потери минимальные. Однако в посте упоминается самая печальная деталь – погибшие мирные жители во время атаки на Белгородскую область.

Также автор поста пишет, что в число ДРГ входили не только украинские националисты, но и иностранные наемники.