В Сети появились кадры новых атак ВС РФ на огнеупорный завод в Красногоровке, превращенный в базу ВСУ. На видео зафиксирован удар полуторатонной бомбой УФАБ-1500 по четырехэтажному зданию котельной.

На кадрах видно, что строение даже немного подскочило после атаки, а из 25-метровой труды из кирпича повалила белая бетонная пыль.

Красногоровка остается последним населенным пунктом, из которого ВСУ могут доставать своей артиллерией до Донбасса. Именно поэтому ВС РФ стремятся освободить его как можно скорее. После этого они получат ключ к еще одному важному поселку – Курахово, где сейчас скапливаются крупные силы боевиков ВСУ.

На огнеупорном заводе в Красногоровке противник оборудовал крупную базу со складами ГСМ и боеприпасов, ангарами для техники и казармами. Каждый удар по предприятию существенно снижает боеспособность ВСУ.