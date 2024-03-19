Во время выступления 19 марта американский президент Д. Байден опять ошибся. Говоря о новых членах НАТО, он перепутал Финляндию с Норвегией. Фрагмент с оговоркой выложили в соцсетях республиканцы.

Во время предвыборной речи перед избирателями штата Невада в Рино Байден вспомнил разговор с бывший госсекретарем Г. Киссинджером. В ноябре прошлого года они обсуждали Россию и НАТО. По словам Байдена, Киссинджер сказал, что за счет новых членов НАТО укрепится, «как никогда».

Среди достижений Вашингтона Киссинджер назвал объединение Европы, расширение границ НАТО за счет Швеции и… Норвегии, сказал Байден. Не обращая внимания на оговорку, Байден продолжил: Киссинджер сказал тогда, что всё это «изменило мир». По словам Байдена, бывший госсекретарь также считал, что «Европа постоянно оглядывалась с ужасом на РФ, пока «не появились» Соединенные Штаты.

Норвегия вступила в НАТО одной из первых, еще в 1949 году, так как была страной, которая инициировала создание военного блока. Финляндия и Швеция подали заявки в 2022 году. Финляндию приняли в апреле 2023 года. Швецию – в марте 2024 года.