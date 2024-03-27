Россия может уничтожить всю энергетическую инфраструктуру Украины и тем самым вернуть страну в каменный век, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Также он отметил, что в распоряжении ВС РФ имеются для этого все необходимые силы и средства.

«Я это говорю [про уничтожение всей энергетической системы Украины, если РФ это будет нужно] … как военный летчик, которого готовили к тому, чтобы бороться с промышленным потенциалом, учитывая то, что я являюсь пилотом стратегической ракетоносной авиации», — пояснил губернатор.

Напомним, на прошлой неделе всего одного массированного ракетного удара хватило, чтобы обесточить Харьков, вывести из строя ДнепроГЭС, создать серьезные проблемы с электричеством в Одессе и других городах Украины.

ВС РФ наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины еще в 2022 году. Тогда даже в Киеве был полный блэкаут. При необходимости они могут вывести из строя всю энергетику.