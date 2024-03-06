Украинские пленные, которые не хотят возвращаться на Украину в рамках обменов, будут привлекаться к службе в батальоне им. Богдана Хмельницкого. Также их могут отправить восстанавливать новые регионы России, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он пояснил, что сейчас количество пленных составляет 25 тысяч человек. И это только те, кто не был ранен и не нуждается в медицинской помощи.

Все они находятся в зонах специального содержания, причем очень многие не хотят обмениваться и возвращаться на Украине. Сейчас, по словам Балицкого, прорабатывается специальный механизм, который позволит привлечь пленных не только в зону боевых действий, но и на работы по восстановлению городов и сел в новых регионах. Причем в дальнейшем они смогут рассчитывать на получение гражданства России.