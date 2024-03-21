Российская армия должна «купировать» группировку Вооруженных сил Украины вокруг Харькова, чтобы прекратить обстрелы мирного населения Белгорода со стороны украинских боевиков. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

По его словам, чтобы обезопасить жителей Белгорода от постоянных обстрелов со стороны украинской армии, необходимо отодвинуть ВСУ от границы с Российской Федерации на безопасное расстояние. При этом нельзя забывать, что Харьков является русским городом и его необходимо освободить от украинских военных.

«На мой взгляд, отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и территорию России можно только посредством того, что мы сможем купировать вокруг Харькова военную группировку ВС Украины», – заявил Балицкий.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшую неделю украинские боевики совершили более тысячи обстрелов населенных пунктов региона.