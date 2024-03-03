Автоблогеры и журналисты протестировали предсерийные образцы будущего автомобиля отечественного производства для государственных служащих, депутатов и таксистов – лимузина Lada Aura. Видеоролик с обзором новой отечественной модели был опубликован на YouTube-канале «ПриветТачка».

Конструкторы АвтоВАЗа взяли за основу новой модели хорошо известную отечественным автовладельцам машину – Lada Vesta. Инженеры удлинили стандартную модель на 25 сантиметров, превратив ее в лимузин для государственных служащих и депутатов.

Автомобиль Lada Aura должен встать на конвейер уже осенью текущего года. Интерьер машины отличается более роскошной отделкой по сравнению с другими моделями отечественного бренда. Передние кресла и просторный задний диван обтянуты белой натуральной кожей, сделанной в Рязани. Задний диван оборудован функцией обогрева, подлокотником с подстаканниками, а на центральном тоннеле присутствуют два USB-разъема.

Под капотом новинки находится бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, выдающий максимальную мощность в 122 лошадиные силы. Силовой агрегат работает в паре с вариатором.