Эскизы новой модели автомобиля марки Lada в разных кузовах появились в базе данных Роспатента (ФИПС). Перспективная модель, которая должна занять промежуточное место между автомобилями Lada Granta и Lada Vesta, была показана в кузовах универсал и седан. Также будет доступна кросс-версия Lada Iskra в кузове универсал с внедорожным обвесом.

Одним из авторов внешнего вида новинки отечественного автопрома указан Стив Маттин, занимавший должность главного дизайнера концерна АвтоВАЗ с 2011 по 2020 года. Поэтому внешний вид Lada Iskra выполнен в стилистике более старшей модели Lada Vesta, за дизайн которой также отвечал британский дизайнер.

Официальной презентации модели пока не состоялось. Однако автомобильные эксперты уверены, что его официальная премьера должна пройти в ближайшее время, а серийное производство будет налажено не раньше 2025 года. При этом новинка займет промежуточное место в модельном ряду компании между бюджетной Lada Granta и флагманом Lada Vesta. Ориентировочная цена, по мнению экспертов, модели Lada Iskra будет в пределах от 1 до 1,5 миллионов рублей.