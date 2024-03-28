Научное издание Quaternary Science Reviews опубликовало информацию, касаемо находки австралийскими учеными так называемой «капсулы времени», содержащей следы древнейших людей.

Отмечается, что найденная специалистами археологическая находка является доказательством жизни древнего народа, населявшего остров Барроу, жившего более 50 тысяч лет назад. Как выяснили эксперты, первые поселенцы жили в пещере Буди. Именно здесь проводились раскопки, в ходе которых археологи и обнаружили следы присутствия древнего человека. Специалисты выяснили, что аборигены среди прочего употребляли в пищу моллюсков и других морских обитателей. А панцири больших улиток использовали в качестве первых инструментов.

Кроме того, специалисты выяснили, что для создания инструментов древние люди добывали местный известняк. Этот материал был легкодоступен, но режущие инструменты из него не изготавливали. Острые предметы, напоминающие ножи, аборигены изготавливали из панцирей больших морских улиток.