Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева подготовила номер для турнира шоу-программы «Русский вызов» без участия хореографа Ильи Авербуха. Об этом в интервью РИА Новости рассказал сам продюсер.

По его словам, знаменитая фигуристка обращалась к нему за помощью в подготовке номера для выступления на шоу «Русский вызов», но он был вынужден отказать Туктамышевой. Дело в том, что Авербух уже занимался подготовкой номера для олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина, также принимавшего участие в шоу-программе «Русский вызов».

«Туктамышева обращалась ко мне с просьбой о постановке номера для “Русского вызова”. Мы с ней давно сотрудничаем, но в этот раз уже начал работу с Ягудиным», – заявил Авербух.

Продюсер отметил, что зрители шоу только выиграли от того, что увидели два совершенно разных номера. Хореограф подчеркнул, что Туктамышева выступила очень достойно под голос великой Алисы Фрейндлих, однако Алексей сделал на льду «чуть больше, чем просто выступление».