Американские частные компании, которые занимаются коммерческой спутниковой съемкой, могут предоставлять информацию России для нанесения ударов по военным объектам на Украине, пишет издание The Atlantic.

Журналисты со ссылкой на анонимные источники пояснили, что спустя несколько дней или недель после съемок ряда объектов американскими спутниками по ним прилетали российские ракеты. Мало того, после этого на место отправлялся еще один космический аппарат. Предположительно, для фотографирования и определения нанесенного ударом ущерба.

«Количество совпадений, когда за снимками следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным», – сообщили авторы публикации.

В качестве примера они привели аэродром в Миргороде. Его снимки запрашивались у частных компаний из США не менее девяти раз в период до 2 апреля 2022 года. После этого по объекту был нанесен удар двумя ракетами.

Представители самых известных в США коммерческих компаний Planet и Maxar неоднократно снимали из космоса украинские объекты, впоследствии уничтоженные российскими ракетами. Но сами они отрицают всякое сотрудничество с РФ и заявляют, что соблюдают санкции и ограничительные меры.