Если на Украине погибнет хотя бы один американский солдат, между Россией и США может разгореться военный конфликт, в котором Вашингтон точно проиграет, пишет Э. Биненфельд в статье для American Thinker.

Биненфельд пишет, что американские военные уже присутствуют на Украине, но власти и командование скрывают данные о том, сколько именно американцев «помогает» Киеву. Обозреватель считает, что гибель даже одного американца на Украине может спровоцировать Третью мировую.

Автор статьи убежден, что у Вашингтона нет денег на поддержание конфликта с РФ, а американская армия не победит. По словам Биненфельда, в США ощущается острая нехватка рабочих, нет промышленной базы для выпуска оружия в таких количествах, которые требуются для конфликта подобного масштаба.

Журналист с сожалением признает, что американцы, похоже, забыли войну во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, ведь в случае войны с закаленной в боях русской армией потери армии США будут более «ужасающими».