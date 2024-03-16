Штурмовики ВС РФ успешно атаковали опорные пункты ВСУ, несмотря на сопротивление противника и использование ним западной бронетехники. Атака запечатлена на видео, опубликованном тг-каналом «Архангел спецназа Z».

Портал News.ru отмечает, что официального подтверждения уничтожения опорников пока нет, но по видео становится понятно, что шансов у противника не было. Штурмовиков ВС РФ также поддерживала бронегруппа, которая и сожгла технику ВСУ, полученную Киевом от НАТО.

Кроме того, ВС РФ уничтожили американский БТР Stryker на Запорожском фронте. Для этой цели использовался дрон-камикадзе «Ланцет», превратившийся в грозу западной бронетехники. Видео удара по бронетранспортеру в своем тг-канале опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.