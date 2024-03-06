Количество военнослужащих ВСУ, отказывающихся выполнять приказы на фронте, является одной из главных проблем украинской армии. Об этом заявил объявленный в розыск в России бывший советник главы ОП Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он отметил, что на уровне бригады и батальона достигает около 70 и 30 процентов соответственно. Также Арестович назвал причину, по которой это происходит.

По его мнению, во всем виновата принудительная мобилизация. Человека банально хватают на улице и без всякой подготовки бросают в самое пекло боевых действий. При таком подходе у него нет никакой мотивации выполнять приказы и уж тем более погибать непонятно за что.

По словам Арестовича, власти рассматривают граждан Украины как вещи, с которыми они могут делать что угодно. Это абсолютно неприемлемый подход, без изменения которого Киев не сможет ничего добиться.