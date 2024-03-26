Рассуждая о непричастности киевского режима к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) случайно признался в обратном. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, российские власти пытаются добиться от западных стран сочувствия в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холл», поскольку в результате террористического акта погибло большое количество мирных жителей. При этом Арестович попытался объяснить, что в зоне боевых действий на Украине в сутки гибнет сопоставимое количество мирных жителей, но в результате проговорился о причастности Киева к трагедии.

«Забывая, что они у нас (в зоне боевых действий на Украине – ред.) убивают столько людей, сколько мы убили… Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», – заявил Арестович.

Ранее глава службы безопасности Украины Василий Малюк косвенно подтвердил причастность своего ведомства к убийству Дарьи Дугиной и Владлена Татарского в эфире одного из украинских телеканалов.