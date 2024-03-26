Экс-советник главы ОП Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) якобы совершенно случайно признал причастность Киева к организации теракта в «Крокусе».

«(Официальные лица РФ якобы заявляют – ред.) Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас (на Украине – ред.) убивают столько людей, сколько мы убили… Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», – цитирует Арестовича РИА Новости.