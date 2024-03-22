В Нижнем Новгороде состоялся концерт российского исполнителя Леонида Агутина. Вместе с артистом на сцену вышла его супруга – Анжелика Варум. Артисты дуэтом исполнили песню «Как не думать о тебе». Однако во время пения с Анжеликой Варум произошел неприятный казус. Артистка запнулась, а затем не смогла правильно попасть в ноты. Видеозапись с концерта быстро разлетелась по соцсетям.

Пропеть правильно куплет у Варум получилось только с третьей попытки, так как на начала смеяться вместе со зрителями. Кроме того, рассмеялся даже гитарист, который решил спародировать фальшивое пение артистки игрой на инструменте. Но исправить ситуацию супруге помог Леонид Агутин, который пропел ее строчки вместе с ней.

Зрителей, конечно, развлек этот конфуз, но они поддержали певицу громкими аплодисментами.

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже более 25-ти лет. У них получился прекрасный семейный и творческий союз. У пары есть взрослая дочь Елизавета-Мария, которая проживает в Соединенных Штатах. Девушка также занимается музыкой и является моделью.