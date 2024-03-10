Дочь тяжело больной Анастасии Заворотнюк опубликовала в соцсетях видеозапись с утренника своей младшей сестры 5-летней Милы. Девочку Анастасия родила в браке с фигуристом Петром Чернышевым. По неофициальным данным, актриса долго не могла забеременеть, поэтому прибегла к экстракорпоральному оплодотворению. Вскоре после рождения Милы, у Заворотнюк было обнаружено серьезное заболевание – опухоль головного мозга. С тех пор актриса постоянно проходит лечение. О ее реальном состоянии практически ничего не известно общественности.

Старшая дочь актрисы, Анна подлилась редким видео своей младшей сестры. На видеокадрах можно увидеть, как маленькая Мила в нежно-сиреневом платье участвует в утреннике, проходящем в детском саду. Отметим, что данное видео является редким исключением, когда видеокадры младшей дочери Анастасии Заворотнюк стали доступны общественности. Петр Чернышев старается не публиковать снимки и видео со своей дочерью.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк прошла очередной курс лечения в частной клинике.