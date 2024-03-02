Военнослужащие российской бригады ГРОМ «Каскад» беспилотниками ликвидировали больше пяти тысяч целей в зоне проведения специальной военной операции. Об этом на встрече с бойцами рассказал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Низкий поклон моему товарищу полковнику, командиру «Каскада», депутату Госдумы Дмитрию Саблину за это большое дело. Спасибо всем, кто стоял у истоков бригады», — отметил Турчак, добавив, что подразделение создавалось еще марте 2022 года.

Он отметил, что подразделение беспилотной авиации изначально было «глазами» российских войск, выполняло разведывательные миссии. С начала СВО дроны совершили около 13 тысяч боевых вылетов.

По словам Турчака, в подразделении продолжают служить депутаты от партии «Единая Россия», а также представители «Волонтерской роты Боевого Братства» и «Молодой гвардии Единой России».