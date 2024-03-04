Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля заявил, что ВСУ потеряли в зоне проведения специальной военной операции 35 тысяч военнослужащих. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал это заявление «бредом сумасшедшего».

Он отметил, что реальные потери составляют 700 тысяч боевиков, то есть в 20 раз больше озвученной Зеленским статистики. Также военный эксперт привел высказывания международных организаций, которые еще год назад насчитали не менее 100 тысяч погибших военнослужащих ВСУ.

«Также международные организации где-то около полутора лет назад озвучивали цифру 300 тысяч и более пропавших без вести украинских боевиков», – цитирует Марочко «Московский комсомолец».

Все эти подсчеты осуществлялись еще до контрнаступления украинской армии, которое с треском провалилось и принесло Киеву огромные потери.