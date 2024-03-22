Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко попала в больницу. Об этом молодая мама сообщила в социальных сетях. На своей странице модель опубликовала снимок, изображающий ее с катетером на руке.

Жена Тарасова не стала назвать свой диагноз, но упомянула причину, почему она попала в медучреждение. Под своим снимком Костенко написала:

«Анастасия Ярославовна наказана за то, что не берегла себя».

Анастасия отметила, что находится в том же медицинском учреждении, где она недавно родила своего четвертого ребенка. По словам модели, в этой клинике пациенты получают должную заботу и внимание.

Отметим, что в этом году Анастасия Костенко подарила своему супругу Дмитрию Тарасову четвертого ребенка. Модель родила сына в феврале 2024 года. Также у пары есть трое старших детей – две дочери и сын. Сейчас Дмитрий Тарасов является примерным семьянином, любящим мужем и отцом. Но его бывшая жена, Ольга Бузова, открыто назвала его изменником. Певица заявила, что муж изменял ей в браке. И даже называла имя его любовницы. Ею оказалась Анастасия Костенка, на которой Тарасов женился после расставания с Бузовой.