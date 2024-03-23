Известная блогер Анастасия Ивлеева выразила соболезнование семьям и близким погибших в результата теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Также знаменитость пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Я понимаю, что никаких слов не хватит, чтобы утешить боль тех, кто потерял близких, и поддержать тех, чья жизнь сейчас находится в руках медиков. Выражаю свои искренние соболезнования близким погибших, всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления» – написала блогер в ТГ.

Также Ивлеева посоветовала всем беречь себя и своих близких. И в это непростое время уделить больше внимания и заботы любимым людям.

«Обнимите своих близких, поцелуйте детей. В такие часы мы должны быть рядом», – отметила Ивлеева.

В пятницу вечером в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а затем пожар и взрывы. По данным ФСБ, предварительно погибло около 60-ти человек, более 146 пострадало. Среди пострадавших и погибших есть дети. СК РФ возбуждено уголовное дело по факту теракта.