Массированная атака на объекты энергетической инфраструктуры Украины 22 марта стала самой мощной с начала специальной военной операции. Об этом сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис.

Он пояснил, что это была «самая технически изощренная атака», Россия действовала очень грамотно, умело комбинируя имеющиеся в ее распоряжении средства поражения целей. Сперва были задействованы дроны-камикадзе, которые вскрыли позиции ПВО и заставили потратить зенитные ракеты, а уже потом ракетный удар поразил энергосистему.

Также Меркурис отметил снижение эффективности украинской ПВО. Уничтожение российскими военными зенитно-ракетных комплексов Patriot не могло не сказаться на системе противовоздушной обороны. Не исключено, что она находится на грани коллапса, что является совсем плохой новостью для Киева.