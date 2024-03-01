Немецкий канцлер Олаф Шольц не верит в способность украинцев освоить ракеты Taurus и поэтому категорически отказывается передавать их Киеву, уверен аналитик Фабиан Хоффманн из Университета Осло.

Он прокомментировал заявление Шольца о том, что для использования дальнобойных ракет на Украине потребуется отправлять туда немецких специалистов и отметил, что это неправда. Берлин поставляет эти боезаряды в Испанию и Южную Корею, где как-то обходятся без помощи и используют программное обеспечение для планирования ударов и наведения. Украинцев тоже можно было бы этому научить.

«Отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией. Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», – считает эксперт.

Также Шольц понимает, что Киев только обещает не использовать ракеты для ударов по мирному населению России. Как только ВСУ получат эти боезаряды, все обещания моментально будут забыты. Это совершенно не нравится немецкому канцлеру, поэтому он действует крайне осторожно.

Шольц ранее заявил, что не хочет, чтобы ракеты Taurus поразили цели «где-нибудь в Москве». Также он неоднократно заявлял, что Германия не собирается участвовать в конфликте с Россией и ни один немецкий солдат на Украину не зайдет.