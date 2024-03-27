Главная проблема украинской армии заключается в нехватке опытных военнослужащих на линии боевого соприкосновения. При этом командование ВС Украины не в состоянии решить данную проблему до конца лета. Об этом в ходе интервью для немецкого новостного портала Tagesschau заявил военный аналитик Франц-Стефан Гади.

По словам эксперта, нехватка личного состава на фронте является основной проблемой Вооруженных сил Украины. Однако для отправки новых военнослужащих на фронт необходимо потратить не один месяц на их подготовку на полигонах.

«Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета», – заявил эксперт.

Отправка новых резервов без надлежащей подготовки на фронт может сыграть злую шутку с украинской армией. Эксперт считает, что появление на фронте плохо обученных солдат приведет к кратному увеличению потерь в рядах ВСУ, резкому снижению мотивации и падению морального духа армии.