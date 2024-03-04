В рядах добровольческой бригады «Пятнашка» много иностранцев. Один из них – оператор дрона с позывным Вил, который беспощадно громит системы Starlink. Их враг получает от «союзников» с родины Вила.

10 лет в Афганистане, боевые действия в Ираке и других горячих точках – опыта Вилу не занимать. Свои навыки он успешно применяет в зоне проведения СВО, уничтожая при помощи дрона различные цели врага. Недавно российские бойцы похвалились, что Вил за одну вылазку подбил сразу две системы Starlink, лишив врага средств связи.

Добровольцы «Пятнашки» принимали активное участие в освобождении Авдеевки и ее последующей зачистке. В ходе рейдов, в числе прочего, они изъяли у врага советские медали. Командир батальона А. Авидзба уверен, что украинские боевики забрали их в разбитых домах мирного населения, чтобы затем с выгодой продать.