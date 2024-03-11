Западные репортеры наперебой пишут о мощных русских авиабомбах с УМПК, которые «ровняют с землей» позиции украинской армии.

Американские репортеры CNN пишут о мощи полуторатонных авиаснарядов с «умным» модулем планирования и коррекции. С их помощью российские пилоты наносят «серьезный ущерб» позициям ВСУ, а также громят военные заводы Киева. Украинские системы ПВО не справляются с задачей перехвата ФАБ-1500, а их мощи хватает, чтобы стереть цель с лица земли. Использование русскими управляемых снарядов подрывает моральный настрой украинских солдат и офицеров, резюмирует CNN.

Репортер Forbes Д. Акс подсчитал, что каждый день русские бомбардировщики выполняют не менее сотни боевых вылетов, в ходе которых скидывают на украинские позиции «умные» авиаснаряды. Они способы «самонаводиться» и доставать до целей, находящихся за три десятка километров, пишет Акс. ВСУ отвечают применением французских «Хаммер», которые бьют на расстояние более 60 км. Однако их количество ничтожно мало, а Вашингтон продолжает тянуть «с широкой войной», упрекает Акс.