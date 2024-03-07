Американец врезался на снегоходе в армейский вертолет и потребовал 9,5 миллионов долларов

Несколько лет назад Джефф Смит мчался на снегоходе, когда перед ним в ночи появилось что-то темное. Он попытался затормозить и уйти вбок, но не смог избежать удара о хвостовую часть вертолета «Блэк Хоук», стоявшего посреди тропы. Источник: Associated Press.

Эта катастрофа, случившаяся в марте 2019 года, едва не стоила Смиту жизни и теперь является предметом федерального иска со стороны его адвокатов из Массачусетса. Он требует от федерального правительства $9,5 миллионов (почти 863 млн. руб.) в качестве компенсации за ущерб. Эти деньги, по словам Смита, необходимы для покрытия его медицинских расходов и потери зарплаты, а также для привлечения военных к ответственности за катастрофу.

«Последние пять лет для меня прошли в операциях и восстановлениях после них», – рассказал Смит, утративший возможность пользоваться левой рукой, страдающий от проблем с дыханием после аварии и не способный трудиться полный рабочий день. «Честно говоря, сейчас мне кажется, что я нахожусь в худшем положении, чем когда мне впервые сделали операцию в 2019-м».

Ожидается, что судья окружного суда Соединенных Штатов в г. Спрингфилд вынесет решение по этому иску чуть позднее в этом году.

Вертолет из ниоткуда

Адвокаты Джеффа Смита (он – на фото) в этом многолетнем судебном деле утверждают, что экипаж вертолета «Блэк Хоук», прилетевшего с армейской авиабазы Форт Драм (штат Нью-Йорк) для ночных учений, проявил халатность и расположил замаскированный 19,5-метровую машину на редко используемом военными аэродроме, территория которого регулярно используется зимой водителями снегоходов. Смит ранее также подавал в суд на владельцев аэродрома Альберт-Фармс в Уортингтоне (Массачусетс), обвинив их в том, что они одновременно дали разрешение водителям снегоходов использовать эту тропу, а экипажу «Бэк Хоук» – приземлиться в том же секторе. Как известно, владельцы аэродрома урегулировали с мужчиной его иск, выплатив не разглашаемую сумму.

Джефф Смит утверждает, что экипаж вертолета Армии США не сделал достаточно, чтобы уберечь водителей снегоходов, в том числе не предупредил о нахождении вертолета на тропе, оставил машину массой 6 577 кг на некоторое время без присмотра и не обеспечил его подсветки. Как было установлено, вертолет приземлился на взлетно-посадочной полосе аэродрома, имеющего разрешение на прием таких машин от Федерального управления гражданской авиации, и члены экипажа показали, что их ночные учения довольно часто проводятся в подобных местах. Но Смит, заявивший, что ранее проезжал по этой тропе более сотни раз, отметил, что последний раз вертолет появлялся в Альберт-Фармс несколько десятилетий назад, когда он был ребенком, и что никогда там не было военного вертолета.

«Наш аргумент с самого начала заключался в том, что приземление вертолета на действующую трассу для снегоходов недопустимо в принципе», – подчеркнул адвокат Дуглас Дежарден, добавив, что иск от имени пострадавшего клиента был подан его юрфирмой только после того, как федералы не отреагировали на запрос о возмещении ущерба.

«Внутреннее расследование Армии США довольно ясно показало, что экипаж «Блэк Хоук» осознавал, что они приземлились на действующую тропу для снегоходов», – заявил Дежарден. «Ну конечно, что же плохого там могло произойти? Подумаешь, стоит вертолет на дороге для снегоходов, владельцы которых обычно едут быстро».

Игнорирование претензии

Федеральные власти несколько раз пыталось закрыть дело Смита, утверждая, что он не может обратиться в суд с иском в соответствии с Федеральным законом о правонарушениях, поскольку это предполагает политическое решение.

Прокуроры также утверждали, что суд не обладает должной юрисдикцией и что экипажу вертолета не сообщили, что они приземляются на тропу для снегоходов. Представители Армии США также отвергли утверждение адвокатов о том, что они могли бы предотвратить аварию, подчеркнув, что в их политике нет ничего, что требовало бы подсвечивать вертолет после посадки. Также федералы попытались возложить вину за аварию на Джеффа Смита, заявив, что в момент аварии он несся со скоростью более 105 км/ч, приняв перед поездкой два рецептурных лекарства и выпив две банки пива.

Следователь Армии США пришел к выводу, что экипаж вертолета был не в курсе, что их машина находилась на тропе, используемой снегоходами. Он также поставил под сомнение, что ситуацию могли бы изменить осветительные устройства вроде химических фонарей – «палочек», используемых для разметки территории посадки.

«Не было обнаружено никакой халатности со стороны экипажа и я считаю, что они соблюдали все применимые правила и нормы», – говорится в его отчете. «Более того, учитывая конкретные обстоятельства этого инцидента, я не уверен, что использование химических фонарей или схожих устройств позволило бы предотвратить столкновение».

Обстоятельства инцидента

В ночь аварии, по словам Джеффа Смит, он был у мамы, помогал ей настроить компьютер. Он выпил пива за ужином, а затем еще раз с отцом, прежде чем отправиться на встречу со своим братом Ричардом. Смит промчался в темноте вдоль фермерских полей и лесов, прежде чем переехать через холм. Он успел лишь заметить, что в свете фар снегохода виднеется что-то крупное, однако осознать, что это был армейский вертолет, мужчина смог уже только после крушения.

Показания экипажа «Блэк Хоук» и местных жителей, пришедших поглазеть на вертолет, нарисовали хаотическую сцену после крушения, в которой Смит вылетел из снегохода, который, в свою очередь, пролетел по воздуху.

«Я нашел его лежащим в снегу лицом вниз», – сообщил суду Бенджамин Фостер, один из членов вертолетного экипажа. «Мы перевернули его на спину, и я, кажется, помню, как прокричал одному из своего экипажа захватить с вертолета несколько травматологических ножниц и спасательных одеял. … Я помню, что он задыхался».

«Как только я услышал, что кто-то на снегоходе влетел в вертолет, то сразу понял, что это мой брат», – рассказал Ричард Смит. «Мое сердце ушло в живот. Я просто почувствовал, что это он. Я пошел туда, и наш отец сказал мне, что он жив. Я не спал той ночью, провел ее на коленях, молясь».

Серьезно пострадавшего мужчину доставили по воздуху в травматологический центр, где обнаружили у него дюжины сломанных ребер, прокол легкого и сильное внутреннее кровотечение. «Я был в беспорядке», – сказал Джефф Смит.

Проведя месяц в больнице, 48-летний американец вернулся домой. С тех пор он ежедневно борется с такими простыми задачами, как надевание носков или подтягивание штанов. Худшим для него стало то, что он больше не может играть в гольф или кататься на снегоходе. С той аварии он существует на федеральную помощь по инвалидности, живя вместе со своими родителями.

Теперь Джефф Смит возлагает надежды на победу в судебном процессе, который, по его словам, позволит ему оплатить процедуру установки корсета с электронным управлением, способным наладить использование его левой руки.

«Это изменило бы мою жизнь», – признался мужчина. «Я, безусловно, смогу функционировать с этим корсетом, и мне будет легче выполнять повседневные дела, такие как чистка зубов, вынос мусора и открытие двери одной рукой».