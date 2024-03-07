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Несколько лет назад Джефф Смит мчался на снегоходе, когда перед ним в ночи появилось что-то темное. Он попытался затормозить и уйти вбок, но не смог избежать удара о хвостовую часть вертолета «Блэк Хоук», стоявшего посреди тропы. Источник: Associated Press.

Эта катастрофа, случившаяся в марте 2019 года, едва не стоила Смиту жизни и теперь является предметом федерального иска со стороны его адвокатов из Массачусетса. Он требует от федерального правительства $9,5 миллионов (почти 863 млн. руб.) в качестве компенсации за ущерб. Эти деньги, по словам Смита, необходимы для покрытия его медицинских расходов и потери зарплаты, а также для привлечения военных к ответственности за катастрофу.

«Последние пять лет для меня прошли в операциях и восстановлениях после них», – рассказал Смит, утративший возможность пользоваться левой рукой, страдающий от проблем с дыханием после аварии и не способный трудиться полный рабочий день. «Честно говоря, сейчас мне кажется, что я нахожусь в худшем положении, чем когда мне впервые сделали операцию в 2019-м».

Ожидается, что судья окружного суда Соединенных Штатов в г. Спрингфилд вынесет решение по этому иску чуть позднее в этом году.

Американец врезался на снегоходе в армейский вертолет и потребовал 9,5 миллионов долларов

Вертолет из ниоткуда

Адвокаты Джеффа Смита (он – на фото) в этом многолетнем судебном деле утверждают, что экипаж вертолета «Блэк Хоук», прилетевшего с армейской авиабазы Форт Драм (штат Нью-Йорк) для ночных учений, проявил халатность и расположил замаскированный 19,5-метровую машину на редко используемом военными аэродроме, территория которого регулярно используется зимой водителями снегоходов. Смит ранее также подавал в суд на владельцев аэродрома Альберт-Фармс в Уортингтоне (Массачусетс), обвинив их в том, что они одновременно дали разрешение водителям снегоходов использовать эту тропу, а экипажу «Бэк Хоук» – приземлиться в том же секторе. Как известно, владельцы аэродрома урегулировали с мужчиной его иск, выплатив не разглашаемую сумму.

Джефф Смит утверждает, что экипаж вертолета Армии США не сделал достаточно, чтобы уберечь водителей снегоходов, в том числе не предупредил о нахождении вертолета на тропе, оставил машину массой 6 577 кг на некоторое время без присмотра и не обеспечил его подсветки. Как было установлено, вертолет приземлился на взлетно-посадочной полосе аэродрома, имеющего разрешение на прием таких машин от Федерального управления гражданской авиации, и члены экипажа показали, что их ночные учения довольно часто проводятся в подобных местах. Но Смит, заявивший, что ранее проезжал по этой тропе более сотни раз, отметил, что последний раз вертолет появлялся в Альберт-Фармс несколько десятилетий назад, когда он был ребенком, и что никогда там не было военного вертолета.

«Наш аргумент с самого начала заключался в том, что приземление вертолета на действующую трассу для снегоходов недопустимо в принципе», – подчеркнул адвокат Дуглас Дежарден, добавив, что иск от имени пострадавшего клиента был подан его юрфирмой только после того, как федералы не отреагировали на запрос о возмещении ущерба.

«Внутреннее расследование Армии США довольно ясно показало, что экипаж «Блэк Хоук» осознавал, что они приземлились на действующую тропу для снегоходов», – заявил Дежарден. «Ну конечно, что же плохого там могло произойти? Подумаешь, стоит вертолет на дороге для снегоходов, владельцы которых обычно едут быстро».

Американец врезался на снегоходе в армейский вертолет и потребовал 9,5 миллионов долларов

Игнорирование претензии

Федеральные власти несколько раз пыталось закрыть дело Смита, утверждая, что он не может обратиться в суд с иском в соответствии с Федеральным законом о правонарушениях, поскольку это предполагает политическое решение.

Прокуроры также утверждали, что суд не обладает должной юрисдикцией и что экипажу вертолета не сообщили, что они приземляются на тропу для снегоходов. Представители Армии США также отвергли утверждение адвокатов о том, что они могли бы предотвратить аварию, подчеркнув, что в их политике нет ничего, что требовало бы подсвечивать вертолет после посадки. Также федералы попытались возложить вину за аварию на Джеффа Смита, заявив, что в момент аварии он несся со скоростью более 105 км/ч, приняв перед поездкой два рецептурных лекарства и выпив две банки пива.

Следователь Армии США пришел к выводу, что экипаж вертолета был не в курсе, что их машина находилась на тропе, используемой снегоходами. Он также поставил под сомнение, что ситуацию могли бы изменить осветительные устройства вроде химических фонарей – «палочек», используемых для разметки территории посадки.

«Не было обнаружено никакой халатности со стороны экипажа и я считаю, что они соблюдали все применимые правила и нормы», – говорится в его отчете. «Более того, учитывая конкретные обстоятельства этого инцидента, я не уверен, что использование химических фонарей или схожих устройств позволило бы предотвратить столкновение».

Американец врезался на снегоходе в армейский вертолет и потребовал 9,5 миллионов долларов

Обстоятельства инцидента

В ночь аварии, по словам Джеффа Смит, он был у мамы, помогал ей настроить компьютер. Он выпил пива за ужином, а затем еще раз с отцом, прежде чем отправиться на встречу со своим братом Ричардом. Смит промчался в темноте вдоль фермерских полей и лесов, прежде чем переехать через холм. Он успел лишь заметить, что в свете фар снегохода виднеется что-то крупное, однако осознать, что это был армейский вертолет, мужчина смог уже только после крушения.

Показания экипажа «Блэк Хоук» и местных жителей, пришедших поглазеть на вертолет, нарисовали хаотическую сцену после крушения, в которой Смит вылетел из снегохода, который, в свою очередь, пролетел по воздуху.

«Я нашел его лежащим в снегу лицом вниз», – сообщил суду Бенджамин Фостер, один из членов вертолетного экипажа. «Мы перевернули его на спину, и я, кажется, помню, как прокричал одному из своего экипажа захватить с вертолета несколько травматологических ножниц и спасательных одеял. … Я помню, что он задыхался».

«Как только я услышал, что кто-то на снегоходе влетел в вертолет, то сразу понял, что это мой брат», – рассказал Ричард Смит. «Мое сердце ушло в живот. Я просто почувствовал, что это он. Я пошел туда, и наш отец сказал мне, что он жив. Я не спал той ночью, провел ее на коленях, молясь».

Серьезно пострадавшего мужчину доставили по воздуху в травматологический центр, где обнаружили у него дюжины сломанных ребер, прокол легкого и сильное внутреннее кровотечение. «Я был в беспорядке», – сказал Джефф Смит.

Проведя месяц в больнице, 48-летний американец вернулся домой. С тех пор он ежедневно борется с такими простыми задачами, как надевание носков или подтягивание штанов. Худшим для него стало то, что он больше не может играть в гольф или кататься на снегоходе. С той аварии он существует на федеральную помощь по инвалидности, живя вместе со своими родителями.

Теперь Джефф Смит возлагает надежды на победу в судебном процессе, который, по его словам, позволит ему оплатить процедуру установки корсета с электронным управлением, способным наладить использование его левой руки.

«Это изменило бы мою жизнь», – признался мужчина. «Я, безусловно, смогу функционировать с этим корсетом, и мне будет легче выполнять повседневные дела, такие как чистка зубов, вынос мусора и открытие двери одной рукой».