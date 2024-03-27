Жителю Нью-Джерси сказочно повезло. 26 марта он сорвал джек-пот одной из самых популярных в США лотерей Mega Millions. Выигрыш неизвестного составил $1,13 млрд.

По информации The Washington Post, выигрыш больше миллиарда долларов организаторам лотереи приходится выплачивать в третий раз. С прошлого выигрыша был проведен тридцать один розыгрыш. В прошлый раз $1,6 млрд выиграл летом прошлого года американец из Флориды.

В статье говорится, что новый миллиардер может получить выигрыш сразу. Но тогда ему выплатят всего $537,5 млн. Все выигранные деньги американец получит в случае, если согласится растянуться удовольствие на 29 лет. Каждый год ему будут выдавать определенную сумму из выигрыша.